ВОЗ: Около 40 стран не могут продолжить программу вакцинации из-за нехватки препаратов

Это трагедия, подчеркнул помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его словам, В некоторых странах вакцины закончились полностью, другие страны имеют запасы, достаточные только для того, чтобы ввести вторые дозы вакцин тем, кто получил первые дозы, передает ТАСС.
2021-06-21T20:02:50+03:00
2021-06-21T20:02:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 21 июня 2021
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