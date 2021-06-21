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20:02, 21 июня 2021

ВОЗ: Около 40 стран не могут продолжить программу вакцинации из-за нехватки препаратов

Это трагедия, подчеркнул помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его словам, В некоторых странах вакцины закончились полностью, другие страны имеют запасы, достаточные только для того, чтобы ввести вторые дозы вакцин тем, кто получил первые дозы, передает ТАСС.  


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