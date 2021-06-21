ВОЗ: Около 40 стран не могут продолжить программу вакцинации из-за нехватки препаратов

Это трагедия, подчеркнул помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард. По его словам, В некоторых странах вакцины закончились полностью, другие страны имеют запасы, достаточные только для того, чтобы ввести вторые дозы вакцин тем, кто получил первые дозы, передает ТАСС.