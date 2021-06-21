Верховный суд Татарстана, как передает портал «ОВД-Инфо», отменил штраф из-за протестной акции 21 апреля

В решении указаны несколько ошибок первой инстанции. Суд не дал оценку доводам жители Казани Ильи Егорова о том, что тот не участвовал в протесте, судья не допросил в заседании полицейских, составивших рапорты о задержании, а также не исследовал видео с акции 21 апреля, хотя оно присутствовало в материалах дела. Оно направлено на новое рассмотрение.

Ранее сегодня стало известно, что Мосгорсуд прекратил административное дело Максима Кожухова, который также был задержан на акции в поддержку политика Алексея Навального, но не в апреле, а в январе. Суду предоставили документы о том, что Кожухов ездил по работе в Москву, а в момент задержания находился на вокзале, чтобы поехать домой в Петербург.

