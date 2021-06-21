Цель новых санкций ЕС – лишить финансирования режим Лукашенко, заявил глава МИД Германии Хайко Маас

По его словам, речь идет о государственных предприятиях. Евросоюз ввел сегодня санкции против 78 физлиц и 8 компаний. В перечень вошли невестка президента Белоруссии и его сын, российский миллиардер Михаил Гуцериев, а также предприятия МАЗ и «Белаз».

Министр иностранных дел Германии сказал, что санкции стали реакцией Евросоюза на нарушения прав человека в Белоруссии, и добавил, что требования ЕС остаются прежними — освобождение политзаключенных, начала диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов. Санкции ввели также США, Канада и Великобритания.