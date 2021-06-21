Посол США Джон Салливан может вернуться в Москву до конца этой недели, сообщает источник «Интерфакса»

Накануне в Вашингтон отправился посол России Анатолий Антонов. Он был отозван для консультаций три месяца назад после того, как президент США Джо Байден назвал Владимира Путина убийцей. Лидеры двух стран на встрече в Женеве договорились вернуть глав дипмиссий.