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19:04, 21 июня 2021

Бывший секретарь одного из судов Петербурга отсудил у государства 250 тысяч рублей

Почти года он отсидел в следственном изоляторе, но был оправдан по делу о вмешательстве в правосудие и клевете.

Александр Эйвазов оценил в 640 тысяч компенсацию себе за год напрасно проведенный в «Крестах». Об этом сообщила пресс-служба судов Петербурга. В пользу молодого человека с России в лице ФСИН, Минздрава и МВД взыскали 200, 30 и 20 тысяч рублей соответственно за нарушение условий содержания под стражей. Напомним, Александр Эйвазов работал секретарём в Октябрьском районном суде. Через два месяца работы в суде молодой человек направил в разные инстанции многочисленные жалобы на нарушения в работе суда. Их проигнорировали. Эйвазов уволился. Также он не стал подписывать протокол одного из заседаний задним числом, утверждая, что его писал не он. Следствие увидело во всем этом этом умысел и личную неприязнь к судье.

Три года назад суд признал Эйвазова виновным и назначил реальный срок, однако в том же году обвинительный приговор отменил вышестоящий суд. Бывший секретарь, признанный узником совести Amnesty International, получил право на реабилитацию. Ранее через суд он успешно оспорил свое отчисление из Российской академии народного хозяйства.

Также за незаконное преследование от имени государства перед Александром Эйвазовым извинился зампрокурора Петербурга Александр Чубыкин.


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