Генпрокуратура России признала нежелательной американскую образовательную организацию «Бард колледж»

В ведомстве утверждают, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России, передает ТАСС. Согласно законодательству, участие в деятельности нежелательной организации может повлечь за собой уголовную отвественность. Максимальное наказание – лишение на свободы на срок до 6 лет.

