Разработчик вакцины «Спутник» настаивает, что она подходит для повторной прививки

Директор центра им.Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что это подтверждают уже многочисленные опыты, передает Интерфакс. В то же время эпидемиолог и глава компании DiaPrep System Михаил Фаворов в нашем эфире отметил, что ревакцинацию лучше делать вакциной, отличной от той, что была в первый раз.

Ранее сегодня разработчики вакцины ЭпиВакКорона сообщили, что ее можно многократно использовать для ревакцинации. В Центре «Вектор» уверяют, что это безопасно и позволит повысить показатели иммунитета к коронавирусу до оптимальных значений, — передает Интерфакс.