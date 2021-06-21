Евросоюз, Канада, Британия и США скоординировано ввели санкции против Белоруссии

Они стали ответом на принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича и россиянки Софьи Сапеги.

Брюссель, Вашингтон, Лондон и Оттава призывают Минск прекратить «репрессивные действия» против собственного народа и вводят санкции – самый обширный список у Евросоюза. В него попали белорусские компании, представители силовых ведомств, крупные бизнесмены, а также государственные деятели и родственники Александра Лукашенко. Сыну и невестке президента республики закроют въезд в ЕС, их активы заморозят. Санкции коснулись и российского бизнесмена, владельца «РуссНефти» Михаила Гуцериева – в Брюсселе считают, что он поддерживает режим Лукашенко. На этих новостях акции компаний Гуцериева начали терять в цене. Кроме того, Евросоюз постепенно будет вводить ограничения, затрагивающие семь секторов белорусской экономики. В «черном списке» Канады – 17 физлиц и пять организаций.

Почти столько же в списке США – в него вошли, например, КГБ, изолтятор на Окрестина и внутренние войска МВД. Лондон вводит санкции против 11 высокопоставленных чиновников и двух компаний.

Экстренная посадка самолета в Минске 23 мая вызвала международный скандал. После этого Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний и рекомендовал своим перевозчикам не летать над республикой