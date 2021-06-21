В Ялте из-за наводнения пока нельзя пить водопроводную воду, предупредили в Роспотребнадзоре

Для приготовления пищи она также непригодна. В ведомстве рекомендуют использовать бутилированную воду, передает ТАСС. Роспотребнадзор также запретил использовать пляжи в пострадавших от наводнения частях Крыма.
2021-06-21T18:32:06+03:00
2021-06-21T18:33:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 21 июня 2021
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