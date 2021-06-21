Губернаторы Новгородской области и Краснодарского края решили ввести обязательную вакцинацию

Ситуация с ростом заболевших коронавирусной инфекцией не оставляет выбора, написал в своем телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев. Новгородский губернатор Андрей Никитин заявил, что с октября пропуском на работу станут документы о прививках, медотводе или перенесенном заболевании.

Как передает «Интерфакс», уже с завтрашнего дня в регионе в сфере торговли и общепита работодатели не должны допускать к работе невакцинированных сотрудников без индивидуальных средств защиты. Ранее обязательную вакцинацию для отдельных групп населения ввели Москва, Подмосковье и ряд других регионов.