Российский миллиардер Михаил Гуцериев и члены семьи Лукашенко попали под санкции ЕС в отношении Белоруссии

В европейском списке, который сегодня вступил в силу, 78 физлиц и 8 организаций. В перечне сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко и невестка главы государства Лилия Лукашенко, передает Интерфакс. На новостях о санкциях на московской бирже снижаются акции компаний Гуцериева – это «М.Видео», «Сафмар» и «Русснефть».

Санкции ввели также США, Великобритания и Канада. В американском списке Гуцериева нет. Новые ограничения связаны с принудительной посадкой в Минске пассажирского самолета и арестом журналиста Романа Протасевича и его подруги, россиянки Софьи Сапеги.