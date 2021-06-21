Сборная России сыграет третий матч на групповой стадии Чемпионата Европы по футболу

Россияне в Копенгагене встречаются с командой Дании.

После двух туров Россия с тремя очками занимает второе место. Даже лидер группы Бельгия в теории еще не обеспечила себе вакансию в плей-офф. Бельгийцы параллельно играют с Финляндией. России достался соперник, которого устроит только победа. Пока у Дании ни одного очка, но выигрыш может позволить команде выйти в плей-офф с третьего места. Россиянам же достаточно ничьей, чтобы гарантировать себе это право. По словам главного тренера Станислава Черчесова команда готовится в обычном режиме.

Во время первого матча Дания потеряла лидера – Кристиана Эриксена, который прямо на поле пережил сердечный приступ. Его уже выписали из больницы, но играть он, естественно, не будет. У российской сборной в общую группу вернулся Марио Фернандес, который ушиб спину в игре с Бельгией.

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов ранее в эфире «Эха» отметил, что у российской команды есть шанс на победу.

Орлов добавил, что отсутствие Марио Фернандеса вряд ли повлияет на игру, его хорошо заменил Вячеслав Караваев. Также он считает, что Алексей Миранчук должен находиться с первой минуты матча.

Матч Чемпионата Европы между сборными Дании и России начнется в 22 часа. Трансляция на Первом канале.