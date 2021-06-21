Трансплантолог Михаил Каабак подал в суд на государственный медцентр – он собирается оспорить свое увольнение, о котором стало известно в мае. Каабак – единственный в врач в России, проводивший пересадку почки детям с низкой массой тела.

Михаил Каабак хочет, чтобы суд признал незаконными наложение дисциплинарных взысканий в виде выговоров и приказ об увольнении. Он требует, чтобы Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей восстановил его на работе, а также выплатил врачу заработок за время вынужденного прогула и символическую компенсацию в 30 тысяч рублей.

Об исковых требованиях изданию «МБХ медиа» рассказала юрист Виктория Шергина. Как сообщали в Русфонде, Каабак сам планировал уволиться летом из-за того, что в центре с начала апреля из-за резкого усложнения бюрократических процедур фактически прекратили проводить трансплантации детям. Однако в конце мая уволили его — якобы за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей при наличии дисциплинарных взысканий. Руководство медцентра пыталось сделать это еще осенью 2019 года, но тогда за врача вступились родители детей. Петицию стребованием вернуть на работу единственных специалистов в своей области в России подписали сотни тысяч человек.

Два года назад уволить Каабака пытались за применение неодобренной российским Минздравом методики лечения, широко используемой за рубежом.