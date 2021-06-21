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Эксклюзив Эха 18:04, 21 июня 2021

Российские власти констатируют ухудшение ситуации с коронавирусом

В Минздраве подчеркивают, что рост заболеваемости фиксируется в подавляющем большинстве регионов.

Наиболее тревожную ситуацию власти, по словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, наблюдают в городах-миллионниках, в том числе и в Москве. Глава ведомства считает, что из-за высокой плотности населения в них необходимы повышенные меры безопасности. При этом прирост числа случаев COVID-19, отметил Мурашко, происходит не только за счет мегаполисов.

Вместе с тем мест для заразившихся коронавирусом в больницах, уверяет Мурашко, достаточно. По его словам, основная задача – это быстро перепрофилировать стационары под больных COVID-19. Всего же под наблюдением врачей, как отмечается, находятся свыше 450 тысяч человек с коронавирусом или подозрением на него.

Тем временем в России уже четвертый день подряд фиксируется более 17 тысяч случаев коронавируса за сутки. Причем резкий рост выявлен, в частности, в Подмосковье – более чем на 10 процентов. Там более 1800 заболевших за день, это максимум с начала эпидемии. Власти региона сообщают, что число госпитализаций в Московской области от недели к неделе растет на 40%. Свободными же остаются не более 11% мест в больницах. Значительный прирост заболевших – на 5-10% — за последние дни также наблюдается в Бурятии и Нижегородской области.

Коэффициент распространения коронавируса, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один заболевший до своей изоляции, по данным агентства ТАСС, превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим приростом заболевших. Самый высокий коэффициент — в Москве и Подмосковье, а также в Нижегородской области, где он вырос до максимальных значений с мая прошлого года.

На фоне резкого роста заболеваемости регионы начали возвращать ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. С сегодняшнего дня они продлены и в Москве.

Администрация Петербурга пообещала провести проверку сообщения о том, что в одной из больниц города пациентов с коронавирусом клали на пол в коридоре. В Петербурге это не единственный стационар, где для не хватает коек.

В Комитете по Здравоохранению Петербурга Эху не стали комментировать видео из больницы №15. Оно появилось накануне, пациенты лежали прямо на полу. Анонимные сотрудники больницы рассказали «Эху», что отделение до сих пор переполнено. Это не единственный подобный стационар. У приемных отделений чуть ли не каждый день скапливаются очереди из машин скорой помощи. В Смольном говорят, что их используют как инфекционные боксы. Число обращений в скорую выросло в разы буквально за последнюю неделю – рассказал «Эху» главный врач частной клиники неотложной помощи Лев Авербах.

Также растет и число обращений в центры компьютерной томографии легких. Ситуация напоминает пик первой волны коронавируса в Петербурге. Об этом «Эху» рассказал замглавного врача «Медицинского института имени Березина Сергея» Михаил Черкашин.
Нам этом фоне Смольный ввел ряд новых ограничений и отменил некоторые мероприятия, однако в городе идут матчи Чемпионата Европы по футболу, и готовится праздник выпускников «Алые паруса».

По официальным данным за все время пандемии в Петербурге умерло от коронавируса более 15 тысяч человек.

В Петербурге с сегодняшнего дня вводятся дополнительные ограничения –в частности, это касается фан-зоны Чемпионата Европы по футболу. Одновременно власти не стали отменять традиционный бал выпускников «Алые паруса». Об этом объявил губернатор Александр Беглов.

Из-за роста заболеваемости в Свердловской области отменены выпускные и закрывается фан-зона для футбольных болельщиков.
Также на Урале на неопределенный срок перенесено празднование областного сабантуя.

Власти Башкирии также ужесточили меры по борьбе с пандемией – в частности, ограничен доступ в общественные места для невакцинированных.
С начала года власти Башкирии провели несколько массовых мероприятий, но неоднократно отказывали оппозиционным активистам в согласовании акций протеста. От введения обязательной вакцинации в республике пока отказались.


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