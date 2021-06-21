Грузовик выехал на тротуар в центре Москвы, сообщили в полиции

По данным МВД, водитель госпитализирован, других пострадавших нет. ДТП произошло около 17 часов на Садово-Каретной улице. По данным источника ТАСС, шоферу стало плохо с сердцем.

На появившейся в интернете видеозаписи видно, что грузовик врезался в ограждение подземного перехода.