США вслед за ЕС только что ввели новые санкции против Белоруссии

В черный список американский Минфин, внес, частности, КГБ Белоруссии и структуры МВД, в том числе, изолятор на улице Окрестина, где, по данным правозащитников, били задержанных участников протестов.

США внесли в санкционный список 6 юридических лиц и 16 граждан. В санкционном списке Евросоюза, который только вступил в силу, 78 физлиц и 8 организаций.

В этом же перечне члены семьи Лукашенко и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Его включили за поддержку белорусского президента, передает РИА Новости.