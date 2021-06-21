Левада Центр: Доля россиян, которые считают Путина выдающейся исторической личностью, за 4 года сократилась вдвое

Теперь так полагают 15% опрошенных, — сообщил Левада Центр, который власти считают иностранным агентом.

Социолог Левада Центра Степан Гончаров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что результаты опроса показывают отношение граждан к политической ситуации в нашей стране. Он уточнил, что опрос проводился на тему «Самые выдающиеся личности в истории». Предыдущий раз такое исследование проводилось в 2017 году. В новом опросе доля россиян, считающих президента РФ Владимира Путина выдающейся исторической личностью, сократилась в два раза — с 34% до 15%.

В то же время С.Гончаров отметил, что по сравнению с 2017 годом выросла доля тех, кто называл в числе выдающихся исторических личностей академика Андрея Сахарова — с 2% в 2017 году до 7% в 2021 году.

По словам С.Гончарова, наибольшее число голосов в опросе вновь набрал Иосиф Сталин — 39%. Он является бессменным лидером с 2012 года.

Гончаров добавил, что в целом сокращается количество респондентов, которые могут назвать выдающихся людей, исследователь связал это с отсутствием значимых в обществе авторитетов.

