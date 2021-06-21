Разработчики вакцины «ЭпиВакКорона» утверждают, что ее можно использовать для ревакцинации неограниченное число раз

О необходимости повторно прививаться ранее заговорили власти, реагируя на стремительное распространение индийского штамма коронавируса.

Состав вакцины «Эпиваккорона» позволяет прививаться ей многократно, в этом смысле ограничений нет, говорится в сообщении разработчиков. Такая ревакцинация безопасна и должна повысить показатели иммунитета до оптимальных значений, а затем поддерживать их для постоянной защиты, уверяют в центре «Вектор» Роспотребнадзора.

Несколько дней назад там рассказали, что ревакцинация, привитым «Эпиваккороной» может потребоваться через 9-12 месяцев. Исследования показали, что у половины добровольцев через 9 месяцев не обнаружили антител. Однако многие участники клинических исследований жаловались на то, что у большинства добровольцев в принципе не появилось иммунного ответа после прививки. Они утверждают, что, даже у тех, кто получил положительный анализ на антитела, их титр очень низкий.

Ранее «Новая газета» выпустила расследование, в котором утверждается, что есть случаи, когда в пунктах вакцинации «Спутник» заменяли на «ЭпиВакКорону», не предупреждая пациентов.

«ЭпиВакКорона» — вторая официально зарегистрированная российская вакцина от коронавируса. До сих пор результаты ее испытаний так и не были опубликованы в международных научных журналах