Поводом стал, в частности, выход обновления операционной системы iOS, которая позволяет пользователям запрещать приложениям отслеживать их активность и делиться данными с другими приложениями или сайтами.
Расследование должно выяснить, влияет ли это на конкуренцию на рынке.
В Германии начато антимонопольное расследование против американской компании Apple
Поводом стал, в частности, выход обновления операционной системы iOS, которая позволяет пользователям запрещать приложениям отслеживать их активность и делиться данными с другими приложениями или сайтами.