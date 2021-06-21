Блок бывшего президента Армении Роберта Кочаряна заявил о фальсификациях на парламентских выборах

В штабе политической силы утверждают, что они носили системный и спланированный характер, — передает ТАСС.

Выборы прошли накануне. По данным ЦИКа, партия исполняющего обязанности премьер-министра Николы Пашиняна набрала почти 54%, на втором месте блок Роберта Кочаряна, который набрал 21% голосов.

Также в парламент прошел блок двух партий – бывшего президента Сержа Сарксяна и экс-главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна. У этой политической силы около 5% голосов.

