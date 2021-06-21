В Роскосмосе сообщили, что Сергей Крикалев останется на посту исполнительного директора пилотирумых программ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу. Ранее в госкорпорации сообщали о том, что единственный космонавт в ее руководстве переходит на должность советника гендиректора.

По сведениям Новой газеты это было связано с тем, что Крикалев резко раскритиковал планы отправить на орбиту режиссера Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд для съемок художественного фильма. По словам экспертов, это нарушит график космических полетов