Адвокат Киры Ярмыш сообщила, что ее дело о нарушении санитарных норм выделено в отдельное производство

По словам Вероники Поляковой, сегодня пресс-секретарю политика Алексея Навального предъявят обвинение в окончательной редакции, — передает ТАСС.

Ранее в отдельное производство были выделены уголовные дела других фигурантов дела – Любови Соболь и Николая Ляскина, которые также являются соратниками Алексея Навального. По тому же делу проходит и брат политика. Дело возбудили после зимних протестов в Москве.