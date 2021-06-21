Разработчики вакцины ЭпиВакКорона сообщили, что ее можно многократно использовать для ревакцинации

В Центре «Вектор» уверяют, что это безопасно и позволит повысить показатели иммунитета к коронавирусу до оптимальных значений, — передает Интерфакс.

В конце прошлой недели власти Москвы сообщили, что скоро в столице будет доступна ревакцинация. Необходимость повторных прививок чиновники и эксперты объясняют тем, что широко распространившийся так называемый индийский штамм коронавируса требует лучшей защиты, чем прежний вирус.

