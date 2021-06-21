Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянину, который обвиняется в государственной измене

Евгения Петрушина отправили в СИЗО еще два месяца назад, однако тогда информация об этом в публичном пространстве не появилась. Как сообщает Новая газета, судья Альбина Галимова продлила срок содержания под стражей до 20 сентября. Пока известно лишь то, что Петрушин обвиняется по статье 275 уголовного кодекса Российской Федерации, которая предполагает ответственность за государственную измену.

Как именно обвиняемый нарушал закон в этой части – неизвестно. Как обычно бывает в таких случаях, дело рассматривается в закрытом режиме. Как сообщает ТАСС Петрушин был заключен под стражу Ленинским судом города Севастополя, однако потом его этапировали в Москву.

В случае если Евгения Петрушина признают виновным ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.