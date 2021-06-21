Z Архив новостей новости
5 3 6 318
16:04, 21 июня 2021

Лефортовский суд Москвы продлил арест россиянину, который обвиняется в государственной измене

Евгения Петрушина отправили в СИЗО еще два месяца назад, однако тогда информация об этом в публичном пространстве не появилась. Как сообщает Новая газета, судья Альбина Галимова продлила срок содержания под стражей до 20 сентября. Пока известно лишь то, что Петрушин обвиняется по статье 275 уголовного кодекса Российской Федерации, которая предполагает ответственность за государственную измену.

Как именно обвиняемый нарушал закон в этой части – неизвестно. Как обычно бывает в таких случаях, дело рассматривается в закрытом режиме. Как сообщает ТАСС Петрушин был заключен под стражу Ленинским судом города Севастополя, однако потом его этапировали в Москву.

В случае если Евгения Петрушина признают виновным ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Американские идеологи изобличили сами себя Вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 279 6 26585 20.06
Блоги

+ В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест Некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах в коридоре…

5 64 6 9551 09:49
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 127 6 19368 18.06
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 37 6 6331 20.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, а он родня» Глядя объективно и дыша ровно, нет ни одного повода не желать сегодня победы сборной Дании…

5 84 6 16157 12:22
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 34020 14.06
Блоги

+ Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC 01:20:13 Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое…

5 110 6 39711 14.06
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 326 6 73405 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Съезд ЕР. Заявка на завтра Партия действительно качественно обновила свой состав. Во что, кажется, практически никто не верил…

5 91 6 22127 20.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9330 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 352 6 88697 18.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9473 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 350 6 93053 15.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 20473 15.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Вот если бы Моргенштерн призвал, то все бы побежали – я так представляю…

5 23 6 6780 20.06
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 18145 16.06

Популярное за неделю

Новости

США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального Об этом сообщил в эфире CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан…

5 19 6 30080
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 30 6 91556 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 18197 16.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 299 6 221310 19.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 326 6 73519 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9158792
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4943603

Сегодня в эфире