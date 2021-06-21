В России четвертый день подряд выявляется более 17 тысяч новых случаев коронавируса

Рост заболеваемости зафиксирован в 65 регионах, — сообщает Министерство здравоохранения. При этом президент Владимир Путин уверен, что самый жесткий удар удалось отбить.

В июне некоторые регионы вернули антикоронавирусные ограничения. Кроме того, власти отдельных субъектов объявили об обязательной вакцинации части сотрудников сферы услуг и торговли, а также госслужащих. В частности, решение об обязательной вакцинации принято в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

В Петербурге с сегодняшнего дня вводятся дополнительные ограничения, в частности, это касается фан-зоны Чемпионата Европы по футболу. Кроме того, закрываются аквапарки и аттракционы. Общее количество посетителей массовых мероприятий не может превышать 500 человек.

Одновременно власти не стали отменять традиционный бал выпускников «Алые паруса». Об этом объявил губернатор Александр Беглов.

Власти Петербурга обязали вакцинировать от коронавируса 65% госслужащих до 15 августа.