РСТ: Бронирования отдыха в Турции после объявления о возобновлении авиаперелетов уже превысили брони по России

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Интерес у туристов очень большой, бронируют активно. Помимо туристов, которые сейчас полетят, есть еще туристы, которые не улетели в 2020 году и туры перенесены на 2021 и есть туристы, которые не улетели в апреле, мае, июне, когда Турцию закрыли второй раз. Это порядка полутора миллиона человек. Бронирования Турции уже перевесили бронирования по России, то есть турпоток явно совершенно поворачивается в другие страны, народ очень соскучился по зарубежному отдыху. При всей любви к родине, не хватает емкостей курортных на наших югах, не помещаются там все туристы, не справляется сервис», — сказала она.

И.Тюрина отметила, что некоторые операторы готовы отправлять туристов в Турцию с завтрашнего дня.

«Турбизнес вздохнул отчасти с облегчением, потому что и Турцию открыли, и еще другие направления пляжные, которые очень востребованы – Кипр, Греция, Хорватия. Некоторые операторы объявили, что они прямо с 22 июня готовы поднять рейсы, некоторые объявили, что они уже летят 22», — заключила она.

Как заявила ранее вице-премьер Татьяна Голикова, Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня.