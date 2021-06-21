Митрохин: Двое активистов задержаны при попытке помешать лишить жителей района Кунцево газоснабжения

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин.

«Задержано полицией и находится в ОВД Кунцево два жителя Савелий Рожков и Зоя Елисеева. Они задержаны за то, что пытались воспрепятствовать спилу газовой трубы, которая висит на доме. Приехали представители Мосгаза, под руководством компании «ПИК», которая хочет этот дом снести, и управы Кунцево, начали пилить трубу. Сейчас 18 семей живут в доме, они остаются без газа. Их просто таким образом пытаются заставить выехать из своего дома и переехать в крайне некачественное жилье, которое «ПИК» им построил около станции метро Молодежная, несмотря на то, что общее собрание было категорически против. Сегодня лишили их газа и забрали двух жителей. Я считаю это беспределом, ответственность за это лежит на Богданове, который сейчас исполняет обязанности главы управы Кунцево и возглавляет комиссию по зачистке 47 и 48 микрорайона в Кунцево от жителей», — сказал он.

С.Митрохин отметил, что будет добиваться восстановления газоснабжения жилого дома.