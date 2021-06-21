В Крыму закрываются пляжи, пострадавшие от наводнения

Это связано с ухудшением качества морской воды, — сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в Ялте ввели трехдневный запрет на купание в море, однако , судя по сообщениям с мест, многие отдыхающие проигнорировали запрет.

Власти Крыма объявили нерабочими днями 22 и 23 июня в Ялтинском регионе, пострадавшем от наводнения.

