Левада Центр: Россияне продолжают считать Иосифа Сталина самым выдающимся человеком в истории

В первую пятерку также вошли Владимир Ленин, Александр Пушкин, Петр Первый и Владимир Путин. При этом доля тех, кто называл Путина сократилась вдвое за четыре года — с 34% до 15%.

Российские власти считают Левада Центр иностранным агентом.