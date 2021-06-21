Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день россиян, которые работают в условиях повышенных температур воздуха

На один час — если температура в рабочем помещении превышает 28 градусов, на два часа -если она выше плюс 29. При этом не рекомендуется работать на открытом воздухе при 32,5 градусах .

На этой неделе в Москве прогнозируется аномальная жара. Завтра днем ожидается до плюс 35 градусов, а в следующие дни до плюс 36.

