Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:07, 21 июня 2021

Роспотребнадзор рекомендует сократить рабочий день россиян, которые работают в условиях повышенных температур воздуха

На один час — если температура в рабочем помещении превышает 28 градусов, на два часа -если она выше плюс 29. При этом не рекомендуется работать на открытом воздухе при 32,5 градусах .
На этой неделе в Москве прогнозируется аномальная жара. Завтра днем ожидается до плюс 35 градусов, а в следующие дни до плюс 36.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Американские идеологи изобличили сами себя Вся возня вокруг мнимого отравления нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности…

5 279 6 26585 20.06
Блоги

+ В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест В Петербурге в одной из больниц пациентов с коронавирусом разместили на полу из-за нехватки мест Некоторые пациенты лежат на кроватях и на матрасах в коридоре…

5 64 6 9551 09:49
8читать ;смотреть
Блоги

Владимир Мединский помощник президента РФ

Единственный способ избежать тысяч новых смертей – в тотальной вакцинации Никакие не 60% должны прививаться, а все до одного, у кого нет прямых и жестких медицинских противопоказаний. Только так можно остановить дальнейшее расползание болезни по России…

5 127 6 19368 18.06
Голосование
Нужна ли принудительная вакцинация?
5 37 6 6331 20.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Какой ни есть, а он родня» Глядя объективно и дыша ровно, нет ни одного повода не желать сегодня победы сборной Дании…

5 84 6 16157 12:22
Блоги

Любовь Соболь политик

Почему меня не пускают на выборы в Госдуму, и чем мы можем ответить Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму…

5 126 6 34020 14.06
Блоги

+ Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC 01:20:13 Интервью Владимира Путина американской телекомпании NBC К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое…

5 110 6 39711 14.06
8читать ;смотреть
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 326 6 73405 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Съезд ЕР. Заявка на завтра Партия действительно качественно обновила свой состав. Во что, кажется, практически никто не верил…

5 91 6 22127 20.06
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Обязательная вакцинация — нарушение прав? А есть ли выбор? Человек, который не делает прививку, добровольно предоставляет свое тело вирусу…

5 38 6 9330 17.06
8читать ;смотреть
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Никто. Никому. Не равен. Никогда» Равенство прав — да, но где в природе вы видели просто РАВЕНСТВО? Даже щенки из одного помета не бывают равными друг другу, а уж люди…

5 352 6 88697 18.06
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Кому они нужны, эти санкции? После плана Маршала они нуждалась в американских деньгах. А сейчас американцы нуждаются в русских умах в Силиконовой долине…

5 37 6 9473 16.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Ваше счастье… По белорусскому ТВ показали бежавшего из Белоруссии и похищенного затем белорусскими силовиками Романа Протасевича, — и он рассказал о своей симпатии к Лукашенко…

5 350 6 93053 15.06
Блоги

Артем Рудницкий доктор исторических наук

Бедный, бедный Сталин Диктатор не понес никакого наказания. За его недальновидность расплачивались все народы Советского Союза. Ценой колоссальных страданий и миллионов погибших они остановили врага, разгромили его и спасли свою страну…

5 76 6 20473 15.06
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Вот если бы Моргенштерн призвал, то все бы побежали – я так представляю…

5 23 6 6780 20.06
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 18145 16.06

Популярное за неделю

Новости

США готовят новые санкции в отношении России в связи с отравлением Алексея Навального Об этом сообщил в эфире CNN помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан…

5 19 6 30080
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это разговор соседей по коммуналке, которые встретились на кухне, глубоко ненавидя друг друга, и договорились, что в чайники друг другу в ближайшее время не писаем, а уж у кого какие стоны раздаются из-под двери, нас не волнует…

5 30 6 91556 16.06
#слушать 53:13 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3474656
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как новый премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 61 6 18197 16.06
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

Вот вам и киндер-сюрприз Он тот, кого реально можно предполагать преемником Путина. Я полагаю, что мысли о Кириенко как о преемнике не только у меня в голове. Но и у Ковальчука, и у самого Путина…

5 299 6 221310 19.06
Интервью Интервью

Павел Артымович Марек Цишевски Марк Солонин гости: Павел Артымович, Марек Цишевски, Марк Солонин

Дебаты. Гибель самолета Президента Польши. Кто виноват? М.Солонин: Если бы этот самолет не потряс взрыв, он бы замечательно отошел от земли…
П.Артымович: Вы ничего не знаете о смоленской катастрофе. И кроме этого, вы не понимаете ни черта из физики…

5 326 6 73519 17.06
#слушать 01:46:58 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9158792
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4943603

Сегодня в эфире