В столице ФРГ завершился летний выпуск кинофестиваля Берлинале

В феврале этого года мероприятие не состоялось из-за жестких ограничительных мер на территории ФРГ. В марте был устроен онлайн-показ конкурсных фильмов и виртуальное вручение призов.

Благодаря успехам в борьбе с пандемией летний выпуск прошел, как и запланировано, с 9 по 20 июня. Зрители смогли увидеть картины девяти программ Берлинале в 16 кинотеатрах под открытым небом – при соблюдении всех гигиенических условий, в том числе ежедневых быстрых тестов и строгого масочного режима. Теплая сухая погода способствовала праздничному настроению на единственном в мире кинофестивале для публики.

Россию на Берлинале представляли анимация Саши Свирского «Вадим на прогулке» и художественный фильм Юлдуз Бахтиозиной «Дочь рыбака», показанные вне конкурса. Во время представления своей работы режиссер заявила, что не интересуется политикой и социальными проблемами. Ее картина основана на русской сказке о царевне-лягушке, перенесенной в условия нашего времени. В фильме переплетаются реальные и фантастические элементы.

Большой интерес публики вызвала картина режиссера из Беларуси Алексея Полуяна «Courage». В кратком описании на вебсайте Берлинале указывается, что в документальном фильме «массовые протесы против Лукашенко показаны как исторический шанс, личная драма и мечта о человеческом предназначении». На кинопремьере присутствовали Светлана Тихановская и Светлана Алексиевич.

ОТВОДКА

Главный приз Берлинале – Золотого медведя получила картина румынского режиссера Раду Жуде «Неудачный трах, или Безумное порно». Министерство культуры РФ запретило прокат фильма, поскольку его содержание не соответствует российскому законодательству.