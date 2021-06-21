Количество россиян, считающих Владимира Путина «самой выдающейся личностью», сократилось вдвое за 4 года

Это следует из опроса «Левада-центра».

В сводной таблице персон, которых опрошенные считают выдающимися, российский президент оказался на пятом месте. Его упомянули 15% россиян. Это минимальный показатель за все время проведения подобных опросов. При этом еще в 2017 году Путина называли 34% респондентов.

Между тем на первой строчке рейтинга «самых выдающихся личностей», как отмечает «Левада-центр», расположился Иосиф Сталин, которого назвали почти 40% опрошенных. Он, кстати, держит лидерство почти десять лет. На втором месте – Владимир Ленин, его рейтинг составил 30%. Выше Путина в перечне – Александр Пушкин и Петр I.

Всего же россиянам необходимо было назвать десять самых выдающихся людей всех времен и народов. В топ-20 личностей, приведенных «Левадой-центром», есть и три иностранца – Альберт Эйнштейн, Наполеон I и Адольф Гитлер.

«Левада-центр» российские власти считают иностранным агентом.