Мурашко: В России продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекции

Это сообщил сегодня министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Мурашко добавил, что сейчас в России болеют более 460 тысяч человек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено более 7,5 тысяч новых случаев коронавируса. В Подмосковье более 1800 – это максимальный показатель с начала пандемии.

Министерство здравоохранения выработало рекомендации по ревакцинации от коронавируса. Во время подъема заболеваемости это нужно делать раз в полгода.

