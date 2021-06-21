Парламент Швеции выразил недоверие премьер-министру из-за предложения ввести рыночные цены на аренду в новых домах

Парламент Швеции выразил недоверие премьер-министру Стефану Левену из-за предложения ввести рыночные цены на аренду недвижимости в новых домах. Теперь у главы правительства есть неделя на то, чтобы уйти в отставку или объявить внеочередные выборы.

