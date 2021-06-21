Сегодня в Копенгагене пройдет матч Чемпионата Европы по футболу между командами России и Дании

Российская сборная с тремя очками на втором месте в группе. Датчане на последнем месте. Почти все билеты на игру выкупили болельщики сборной Дании. Российские фанаты не смогли приехать из-за жестких антикоронавирусных ограничений

Русскоязычные жители Копенгагена планируют поддержать сборную в фан-зоне. Билет туда не требуется, только отрицательный тест на коронавирус, который в Дании делают бесплатно, — сообщает ТАСС.

