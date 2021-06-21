Атомная электростанция Бушер временно остановлена из-за технического сбоя

Сообщает организация атомной энергии Ирана. Власти рассчитывают, что в течение нескольких дней АЭС будет подключена к электросетям. Станция в Бушере строилась при участии России. Строительство началось еще в 1975 году и возобновилось спустя 20 лет. Пе5рвый энергоблок введен в эксплуатацию в июне 2013 года.

Москва и Тегеран договорились о строительстве второго и третьего энергоблоков на этом объекте – сообщает ТАСС.