Кремль не связывает отсутствие ряда политиков в пятерке «Единой России» с низкой оценкой их работы

«Партия в движении, постоянно обновляется». – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомню, — в федеральном списке кандидатов нет заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, мэра Москвы Сергея Собянина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

На съезде Единой России Владимир Путин предложил включить в федеральную часть списка на выборах в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.