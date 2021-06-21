Аксенов: Власти Крыма объявят нерабочими днями 22 и 23 июня в затопленном Ялтинском регионе

Власти Крыма объявят нерабочими днями 22 и 23 июня в затопленном Ялтинском регионе, — сообщил глава республики Сергей Аксенов. Проливные дожди обрушились на Крым в середине прошлой недели. В некоторых районах введен режим чрезвычайной ситуации.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 43 получили травмы.