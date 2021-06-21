Путин выразил уверенность, что избиратели на выборах поддержат кандидатов, «для которых служение родине высшая цель»

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, «для которых служение родине высшая цель». Сегодня Путин выступил перед депутатами Госдумы 7-го созыва.

Президент напомнил, что до выборов меньше трех месяцев и избирательную кампанию нужно провести так, чтобы ни у кого не возникло сомнение в ее легитимности

