Американская пресса не много внимания уделила возвращению российского посла в Вашингтон, об этом упоминается в основном, в контексте анализа итогов встречи президентов России и США.

Среди тех, кто выпустил отдельную заметку об этом событии сайт Блумберг. Который замечает, что посол не был в штатах около трёх месяцев. Посол прилетел в Нью-Йорк рейсом Аэрофлота, оттуда доехал до Вашиногтона и уже в воскресенье официальный твиттер посольство сообщил, что он Антонов приступил к своим обязанностям. Блумберг напоминает и обстоятельства отъезда Антонова: Президент США Байден в телевизионном интервью назвал Владимира Путина убийцей, после чего российские официальные лица порекомендовали Салливану покинуть Россию, а после этого, штаты покинул и Антонов.

Сайт Бизнес рекодэ описывая возвращение Антонова, также напоминает,ч то США по прежнему остаются в списке недуржественных стран в Российской федерации, а кроме содеиннённых штатов там только одна страна — Чехия.

Аль-Джазира в материале о возвращении посла пытается понять, когда отношения России и США стали настолько плохими и приходит к выводу что после 2014 года они становились только хуже и хуже.

Американский посол в России Джон Салливан также готовится в скором времени вернуться в Москву, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу представителем посольства США в России.