В ФРГ задержан российский гражданин, подозреваемый в шпионаже

На основании приказа об аресте Федеральной судебной палаты был взят под стражу научный сотрудник физико-технической кафедры одного из университетов ФРГ. Его фамилия не разглашается. В доступном «Эху» пресс-релизе Федеральной прокуратуры называется лишь имя задержанного – Ильнур. 29-летний ученый подозревается в работе на пользу российской спецслужбы.

В пресс-релизе упоминаются три известные встречи с ее представителем в период между октябрем 2020 года и июнем 2021 года. Во время двух встреч подозреваемый российский гражданин передавал связному агенту секретную информацию из вузовских источников. За это научный сотрудник получал оплату наличными. Немецкие СМИ сообщают, что предположительно речь идет об университете баварского города Аугсбурга.

Параллельно с задержанием произошли обыски в жилых и служебных помещениях подозреваемого. За шпионскую деятельность в ФРГ предусмотрено наказание в виде денежного штрафа или до пяти лет лишения свободы.

В прошедшую субботу российский гражданин помещен в следственный изолятор.