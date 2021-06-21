Власти Петербурга проверят сообщения, что в одной из больниц пациенты с коронавирусом лежали на матрасах в коридоре

Администрация Петербурга сообщила «Эху», что проведет проверку публикации о том, что якобы в одной из больниц города пациентов с коронавирусом клали на пол в коридор. Накануне подобное видео появилось в Интернете.

Видеозапись из одного из отделений петербургской больницы №15 появилась в интернете накануне. Некоторые пациенты лежали в коридоре даже не на каталках, а на полу. В городском комитете по здравоохранению «Эху» сказали так, цитирую: «Видео не можем прокомментировать. Проверку проведем». Конец цитаты. Автора видео из больницы перевели во временный госпиталь под Петербургом как тяжелого больного. Об этом «Эху» сообщил его брат. Больница № 15 — не единственная в городе, где не хватает мест для пациентов. Кого-то кладут на каталках в коридоре, кого-то сажают на стул прямо вместе с кислородным баллоном. У некоторых стационаров почти круглосуточно стоят очереди из машин скорой помощи. В Смольном поясняют, что их используют как инфекционные боксы. При этом темпы вакцинации в городе остаются крайне низкими. За полгода оба необходимых компонента вакцины получила примерно половина жителей из объявленного чиновниками плана. На этом фоне администрация города ввела ряд ограничений и отменила некоторые мероприятия, но не собирается отказываться от Чемпионата Европы по футболу и праздника «Алые паруса»

По официальным данным, за последние сутки в статистику умерших от коронавируса в Петербурге добавили 80 человек. За все время пандемии в Петербурге умерло более 15 тысяч человек.