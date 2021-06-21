Минздраве готовят программу ревакцинации для людей, давно сделавших первую прививку

На такие меры власти идут из-за третьей волны коронавируса, которая постепенно охватывает российские регионы.

На фоне распространения более агрессивного «индийского» штамма коронавируса власти говорят о необходимости ревакцинации. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, интервал между прививками от коронавируса должен составлять от полугода до года.

Власти отмечают, что ревакцинироваться следует тем, у кого со времени первых прививок значительно снизился иммунитет и количества антител недостаточно для защиты от нового штамма коронавируса. Убедиться в этом можно с помощью специальных тестов, однако исследования, проводимые бесплатно в поликлиниках, не показывают уровень антител, сформировавшихся после первых прививок. В платных лабораториях цены на начинаются от тысячи рублей. В Кремле на этот счет не обнадеживают – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что пока

вопрос о введении бесплатных тестов на антитела не обсуждается.

Как часто следует проверять свой уровень антител привившимся много месяцев назад, неизвестно. Не внесли ясности и в Минздраве. Там обещают подготовить инструкцию, рассказала Эху представитель ведомства Инна Финочка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что начать ревакцинацию жизненно необходимо – столичные власти будут работать с правительством, чтобы оперативно принять решение по срокам и технологии. Известно лишь, что повторно прививать будут первым компонентом вакцины. В оперативном штабе ранеесообщили, что в Москве ревакцинация будет доступна уже в ближайшее время.

Некотоыре эксперты скептичеки относятся к ревакцинации векторными вакцинами, к которым принадлежит «Спутник», но отмечают, что других вариантов пока нет.