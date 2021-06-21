Ревакцинация населения от ковида является неизбежной перспективой – Песков

Ревакцинация населения от ковида является неизбежной перспективой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Здесь в данном случае не важна позиция президента в пользу вакцинации, главное, что говорят производители и изобретатели вакцин, и медики, которые имеют доступ к большой дате тех вакцинированных и той ситуации, что происходит с антителами. Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но тем не менее эта вакцинация будет и является неизбежной. Не только вакцинация, но и ревакцинация. Для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких, и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его», — сказал он.

Д.Песков добавил, что вопрос высокой стоимости тестов на антитела и возможности их бесплатности для населения не обсуждался с президентом.

«Что касается анализов, действительно, это недешевое удовольствие. Каких-то разговоров том, чтобы это удовольствие было бесплатным не ведется, мне неизвестно об этом. Такая реальность. Ситуация тяжелая, тенденции пока плохие, чем хорошие», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Владимир Путин на получает информацию о ситуации с коронавирусом на постоянной основе.

«Безусловно, президент практически на постоянной основе получает доклады из оперативного штаба правительства, от глав регионов о том, как развивается обстановка с ковидом. Конечно же, докладываются и цифры по вакцинации. Конечно же, нюансы также докладываются и объясняются президенту, вы знаете, что он достаточно придирчив в плане того, чтобы это была квалифицированная, действительно, научная информация, поэтому используют различные источники с опорой на ученых», — заключил он.