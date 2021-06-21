Роспотребнадзор запретил использовать пляжи в пострадавших районах Крыма и Севастополя

Это связано с ухудшением качества морской воды. Как долго будет действовать запрет, не уточняется.

Сильные ливни вызвали наводнение на востоке и юге Крымского полуострова. В ряде районов объявлен режим чрезвычайной ситуации. По поручению президента Владимира Путина, Министерство обороны усилит группировку для оказания помощи жителям Крыма пострадавшим от наводнения.