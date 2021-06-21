По данным Миниздравоохранения, рост заболеваемостикоронавирусной инфекцией фиксируется более чем в 60 регионах страны

По данным Министерства здравоохранения, рост заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксируется более чем в 60 регионах страны. В России четвертый день подряд выявлено более 17 тысяч заразившихся, в Подмосковье зафиксирован абсолютный максимум: более 1800 заболевших. Местные власти говорят о том, что ни во время первой, ни во время второй волны пандемии не было такого прироста.

В Москве за сутки более 7,5 тысяч новых случаев коронавируса.