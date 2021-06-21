Израиль решил усилить контроль за выезжающими за границу в связи с распространением индийского штамма коронавируса

Вылетающие за рубеж будут давать расписку о непосещении шести стран с высоким уровнем заболеваемости, в этом списке есть и Россия, — сообщают РИА Новости со ссылкой на Канцелярию премьер-министра.

С 1-го июля Израиль разрешит въезд иностранцам, вакцинированным от коронавируса. Список государств и одобренных вакцин будет обнародован позже.

