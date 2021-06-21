В связи со встречей президентов Путина и Байдена пока нет поводов для изменений в перечне недружественных РФ стран

В связи со встречей президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена пока нет поводов для изменений в перечне недружественных России стран. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«На встрече достигается понимание того, где говорить бесполезно, понимание того, где говорить нужно, понимание того, где мы не согласны категорически друг с другом и понимание того, где мы полностью можем действовать в унисон. Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Давайте не забывать, что главы государств не имеют все-таки возможности из-за цейтнота постоянного, говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно. Детали потом уже обговариваются на рабочем уровне. Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем на уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим какие-то результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменения упомянутых подходов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы».

В мае правительство России утвердило перечень недружественных иностранных государств, в который вошли США и Чехия.