Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час, если t в рабочем помещении достигает 28 градусов

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает 28-ми градусов, и на два часа при 29-ти градусах. В ведомстве напоминают, что работа на улице при температуре воздуха свыше 32,5 градусах считается опасной.
2021-06-21T13:07:58+03:00
2021-06-21T13:07:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:07, 21 июня 2021
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