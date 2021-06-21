Роспотребнадзор рекомендует сокращать рабочий день на один час, если t в рабочем помещении достигает 28 градусов

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один час, если температура в рабочем помещении достигает 28-ми градусов, и на два часа при 29-ти градусах. В ведомстве напоминают, что работа на улице при температуре воздуха свыше 32,5 градусах считается опасной.