Защита депутата заксобрания Санкт-Петербурга Резника обжалует сегодня избранную ему меру пресечения — домашний арест

По словам адвоката Михаила Пашинского, его подзащитный вполне может быть отпущен под подписку о невыезде
Максима резника обвиняют в покупке марихуаны для личного пользования. Депутат говорит, что его преследуют по политическим мотивам.
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По словам адвоката Михаила Пашинского, его подзащитный вполне может быть отпущен под подписку о невыезде
Максима резника обвиняют в покупке марихуаны для личного пользования. Депутат говорит, что его преследуют по политическим мотивам.